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Почти 40 снарядов времен ВОВ уничтожили в Липецкой области

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Поисковики отряда «Зверобой» обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны в Тербунском районе Липецкой области. Боеприпасы уничтожены на специальном полигоне.

По данным GOROD48, 36 снарядов было найдено на окраине села Васильевка. Поисковики уточнили, что на территории Тербунского района велись ожесточенные бои, территория дважды находилась под немецкой оккупацией. Спасатели извлекли из земли минометные мины калибра 50 и 82 мм, а также несколько снарядов калибра 76 и 100 мм.

Боеприпасы были вывезены на местный полигон для уничтожения.

Ранее два мины времен Великой Отечественной войны были обнаружены в деревне Ермолино в подмосковном Солнечногорске. Снаряды в воде у берега Истры заметили местные жители. Боеприпасы были вывезены для уничтожения в карьере.

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