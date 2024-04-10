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Продажи люксовых автомобилей в России выросли вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В марте на российском рынке было продано 68 машин класса люкс, что ровно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» 10 апреля.

Более 90% сегмента luxury заняли три бренда. Наибольшей популярностью пользовалась Lamborghini — 22 штуки или каждый третий проданный в марте автомобиль. На втором месте — Rolls-Royce (21 шт.) на третьем — Bentley ( 19 шт.).
Самой популярной люксовой моделью стал кроссовер Lamborghini Urus — 21 машина. В тройку лидеров попали внедорожник Rolls-Royce Cullinan (14 шт.) и купе Bentley Continental GT (10 шт.).

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По итогам первого квартала, в России было реализовано 125 новых люксовых автомобилей, что на 47% больше, чем за три месяца 2023 года.

13 февраля Motor.ru со ссылкой на сайт дилерского холдинга «Авилон» рассказал о начале продаж отечественных люксовых седанов Aurus Senat 2024 года выпуска. Самый доступный из них стоит 41,05 млн рублей, а самый дорогой — 41,49 млн рублей.

Все выставленные на продажу Aurus Senat выполнены в черном цвете со светлым кожаным салоном. Автомобили оснащены гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., системой полного привода и автоматической трансмиссией. Среди опций для них заявлены хрустальный графин с ложементом, пара стаканов, а также двухслойные шторки в цвет салона.

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