Невролог рассказала о первых симптомах болезни Паркинсона

Во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, 11 апреля, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала «Известиям» о первых симптомах этого заболевания.

«Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин — прежде всего в черной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы. Недостаточная выработка дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга», — сказала она.

Современная медицина пока не может излечить это заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни, отметила специалист.

«Удельный вес людей с болезнью Паркинсона в возрастной группе старше 60 лет составляет 1%, а старше 85 лет — от 2,6 до 4%. Чаще всего первые симптомы заболевания появляются в 55–60 лет. Однако в ряде случаев болезнь может развиться и в возрасте до 40 лет (болезнь Паркинсона с ранним началом) или до 20 лет (ювенильная форма заболевания). Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. Существенных расовых различий в структуре заболеваемости не выявлено», — сказала Чудинская.

По словам невролога, около 15% людей с болезнью Паркинсона имеют семейный анамнез данного заболевания. Однако гены, ответственные за развитие болезни Паркинсона, не идентифицированы. К факторам риска относят также проживание в сельской местности и близость промышленных предприятий и карьеров, добавила собеседница издания.

«Болезнь Паркинсона начинается с двигательных нарушения: тремор, гипокинезия, мышечная ригидность, затем присоединяется постуральная неустойчивость. Тремор (дрожание) — наиболее очевидный и легко выявляемый симптом. Для паркинсонизма характерен тремор, возникающий в покое. Он обычно начинается в кисти одной руки, при прогрессировании заболевания распространяясь на противоположную руку и на ноги. Тремор усиливается при волнении и стихает во время сна и произвольных движений. Мышечная ригидность — равномерное повышение тонуса мышц по пластическому типу. Эти изменения также появляются сначала только в одной руке или ноге. Могут сопровождаться болевыми ощущениями, имитировать заболевание плечевого сустава или плечевого сплетения. Оценка мышечного тонуса в руке и ноге на стороне поражения помогает поставить правильный диагноз», — сказала она.

В дальнейшем преобладание ригидности в определенных группах мышц приводит к формированию характерной «позы просителя», сказала Чудинская.

«Прогрессирование заболевания приводит к общей гипокинезии — снижению спонтанной двигательной активности. Характерна общая скованность. Активные движения возникают после некоторого промедления, темп их замедлен — брадикинезия. Больной ходит мелкими шагами, ступни при этом располагаются параллельно друг другу — кукольная походка. Лицо маскообразное (амимия), взгляд застывший, мигания редкие. Улыбка, гримаса плача возникают с запозданием и так же медленно исчезают», — заключила врач.

22 марта сообщалось, что российские ученые запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нем в 10 раз увеличивают риск развития патологии. Испытания на клетках пациентов показали, что созданная учеными молекула восстанавливает активность фермента.