В Запорожской области ФСБ задержала готовившего теракт агента СБУ

В Запорожской области ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт, сообщили 10 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, жительница региона готовила террористический акт в отношении российских военнослужащих.

«Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Ранее, 5 апреля, в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал СБУ данные о российских пограничниках. Он также признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.