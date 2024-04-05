В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о пограничниках РФ мужчину

Сотрудники УФСБ России в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину, с 2019 года передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Об этом 5 апреля сообщили в ведомстве.

«С 2019 года выполнял их поручения, связанные с установкой персональных данных пограничников России», — сказал мужчина на видео, распространенном ФСБ.

Также задержанный признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее, 29 марта, в ЛНР задержали мужчину, который работал на Главное управление разведки (ГУР) Украины. В ведомстве рассказали, что житель ЛНР с украинским гражданством собирал и передавал ГУР сведения о расположении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующих в специальной военной операции России по защите Донбасса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж).

До этого, 1 марта, специалисты УФСБ РФ по ЛНР вместе с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали в ЛНР местного жителя, который собирал данные о дислокации российских военных и передавал их командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).