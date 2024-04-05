Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Мир
В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс
Мир
В офисе Зеленского заявили о наступлении критического момента для Украины
Мир
В ВС США заявили о почти истощившемся запасе оружия хуситов
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Мир
В США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ
Армия
«Известия» показали работу российских танкистов на артемовском направлении
Политика
МИД РФ назвал планы Швеции по созданию базы НАТО на Готланде провокационными
Мир
СМИ узнали о нежелании НАТО предлагать Украине вступление в альянс в июле
Мир
В Белоруссии начался этап проверки боеготовности танковых и инженерных войск
Армия
В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра
Общество
Губернатор Чибис записал видеообращение после операции
Общество
В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка
Сюжет:

В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о пограничниках РФ мужчину

0
Фото: ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники УФСБ России в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину, с 2019 года передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Об этом 5 апреля сообщили в ведомстве.

«С 2019 года выполнял их поручения, связанные с установкой персональных данных пограничников России», — сказал мужчина на видео, распространенном ФСБ.

Также задержанный признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Нажали на стоп: ФСБ задержала спонсоров терроризма в 22 регионах РФ
Что известно о запрещенной в России «Катиба Таухид валь-Джихад»

Ранее, 29 марта, в ЛНР задержали мужчину, который работал на Главное управление разведки (ГУР) Украины. В ведомстве рассказали, что житель ЛНР с украинским гражданством собирал и передавал ГУР сведения о расположении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующих в специальной военной операции России по защите Донбасса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж).

До этого, 1 марта, специалисты УФСБ РФ по ЛНР вместе с УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали в ЛНР местного жителя, который собирал данные о дислокации российских военных и передавал их командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024