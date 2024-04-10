МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

МВД России сообщило, что в App Store появились фейковые приложения банков, они воруют личные данные. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В МВД отметили, что у обоих приложений накручены оценки, а также они используют фирменные цвета банков. При этом к самим банкам они не имеют никакого отношения.

Ведомство предупредило, что это фишинговые приложения, они нацелены на то, чтобы украсть персональную информацию.

«Не скачивайте их и не вводите свои данные», — призвали там.

Накануне, 9 апреля, Минфин России сообщил, что почти каждый россиянин столкнулся с попытками мошенничества за последний год. В ведомстве предупредили о том, что нельзя сообщать незнакомцам логины и пароли от банковских приложений, номера и PIN-коды карт, коды из сообщений и любую другую информацию.