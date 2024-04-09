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Почти каждый россиян столкнулся с попытками мошенничества за последний год

Минфин: почти каждый россиян столкнулся с попытками мошенничества за последний год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти каждый россиян столкнулся с попытками мошенничества за последний год. Об этом 9 апреля сообщает Министерство финансов России со ссылкой на слова замглавы ведомства Павла Кадочникова.

«Практически каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с попытками финансового мошенничества, такие данные фиксируют социологические опросы. При этом именно телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана», — приводятся в Telegram-канале министерства слова Кадочникова.

Он отметил, что в связи с этим Минфин совместно с Центробанком и экспертным сообществом активнее информируют граждан о методах противодействия злоумышленникам.

В Министерстве финансов предупредили о том, что нельзя сообщать незнакомцам во время телефонного звонка логины и пароли от банковских приложений, номера и PIN-коды карт, коды из сообщений и любую другую информацию.

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Ранее в этот день депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что в беседе с неизвестными по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров. Он призвал не отвечать на незнакомые номера, а если всё же пришлось, стоит сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении сбросить.

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