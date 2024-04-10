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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Фото: REUTERS/Sputnik/Pool/Mikhail Metzel
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Президент России Владимир Путин 10 апреля поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

Глава государства указал на большой вклад, которые мусульманские организации вносят в укрепление сплоченности РФ и межнациональное согласие.

«Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения. <…> Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

В обращении Путина к верующим, опубликованном в Telegram-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, также говорится, что мусульмане в России бережно хранят богатейшие традиции предков и, следуя отеческим заветам, на протяжении столетий отмечают этот праздник, оказывают помощь нуждающимся.

«Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — заключил президент.

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Ранее в этот день председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы поздравил единоверцев с праздником Ураза-байрам и пожелал любви, мира и крепости духа. В праздничном обращении Гайнутдин также рассказал, что мусульмане молят Аллаха о прекращении конфликта в секторе Газа и о мире в Палестине.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — один из главных праздников мусульман. Его отмечали еще во времена пророка Мухаммеда. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

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