Два человека погибли при пожаре в доме в Челябинской области

В результате пожара в частном жилом доме в городе Златоуст погибли два человека. Об этом 10 апреля сообщило главное управление МЧС РФ по Челябинской области.

Отмечается, что пожар на площади 84 кв. м произошел накануне, 9 апреля.

«Накануне вечером сотрудники МЧС России тушили пожар в частном жилом доме по улице Связи города Златоуст. При тушении обнаружены два погибших — мужчина и женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Для ликвидации возгорания было задействовано 20 человек личного состава и пять единиц техники. Причина произошедшего устанавливается. Наиболее вероятно, отметили в ведомстве, что пожар начался из-за непотушенной сигареты.

Накануне, 9 апреля, сообщалось, что в Нижнеингашском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Пожар произошел в ночь на 9 апреля в поселке городского типа Нижний Ингаш. Загорелся двухэтажный жилой дом по улице Шевцовой. Площадь возгорания составила 350 кв. м