Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Красноярском крае
В Нижнеингашском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом региональное ГУ МЧС сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в ночь на 9 апреля в поселке городского типа Нижний Ингаш. Загорелся двухэтажный жилой дом по улице Шевцовой.
В результате погибла женщина. Площадь возгорания составила 350 кв. м, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
В тушении были задействованы 18 человек и пять единиц спецтехники. Обстоятельства выясняются.
6 апреля при пожаре в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан один человек погиб и еще двое пострадали. По данным следствия, возгорание последовало после взрыва газового баллона, задействованного при установке натяжных потолков.