Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу регулярных сезонов с 30 голами и более.

Хоккеист принес своей команде победу в состоявшемся 9 апреля матче против «Детройт Ред Уингз», забросив 852-ю шайбу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Вашингтон» набрал 85 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. «Детройт» идет на девятой строчке — 84 очка», — передает «Спорт-Экспресс».

Овечкина по общему количеству голов опережает канадец Уэйн Гретцки, забивший 894 гола, выступая за четыре клуба в разные периоды своей карьеры.

Ранее, 5 апреля, Овечкин принес команде победу в состоявшемся матче против «Каролина Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ и забросил свою 851-ю шайбу.