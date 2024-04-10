Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поразил цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 10 апреля рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Отмечается, что беспилотник-камикадзе «Ланцет» является одним из самых современных и неожиданных для ВСУ видов вооружения в российской армии.

«Если противник начинает свое наступление там, где не видят его маленькие FPV, он [«Ланцет»] вылетает, видит его заблаговременно и предупреждает группу в блиндажах или тяжелую технику», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Длинный.

Как указал корреспондент, на кадрах объективного контроля видно, как беспилотник поразил цель противника.

Ранее, 19 марта, расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

18 марта украинский политик Игорь Лапин заявил, что ВСУ не могут противостоять современным российским беспилотникам, поскольку технические способности неравны. Он отметил, что «Орланы» представляют опасность для ВСУ, поскольку эти беспилотники собирают и передают координаты о местоположении техники или живой силы украинской армии. Удары же наносят БПЛА «Ланцет».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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