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Штурмовики Су-25 ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ на соледаро-северском направлении
Общество
Женщин-экспертов в СМИ почти в два раза больше мужчин
Общество
В Госдуме назвали семью Байдена спонсорами терактов в России
Общество
Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке
Мир
Эксперты указали на изменение подхода Польши к авиакатастрофе под Смоленском
Мир
Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с РФ
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
Мир
В США сочли блефом заявление Нетаньяху о дате операции в Рафахе
Происшествия
Выброс пепла высотой 2,5 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
Экономика
Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами
Общество
В Иркутской области мужчину осудили на шесть лет за вывоз леса на 131 млн рублей
Мир
В США сообщили об уничтожении баллистической ракеты хуситов над Аденским заливом
Мир
Американка получила месяц тюрьмы за кражу дневника дочери Байдена
Мир
Советник Нетаньяху обвинил ХАМАС в затягивании переговоров
Наука и техника
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску

Работа расчета БПЛА Ланцет в зоне СВО

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