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В Иркутской области мужчину осудили на шесть лет за вывоз леса на 131 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Иркутской области мужчину, занимавшегося контрабандой лесоматериалов, сумма которой составила более 131 млн рублей, приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в период с 2018 года по 2020 год подсудимый, действуя в составе преступной группы, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории Российской Федерации пиломатериалы из древесины хвойных пород объемом более 23 тыс. куб. м стоимостью свыше 131 млн рублей», — следует из публикации.

Мужчина приговорен Октябрьским районным судом города Иркутска к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, отмечается, что он также должен будет выплатить штраф на сумму 700 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 3 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

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Ранее, 26 марта, сообщалось, что в Красноярском крае директор деревообрабатывающего предприятия подозревается в причастности к контрабанде леса почти на 5 млн рублей.

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