Спустя 14 лет после авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие представители польской власти и военного командования, Варшава продолжает использовать трагедию для решения сугубо конъюнктурных политических задач. Само расследование всё еще не завершено.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском ликвидировало подкомиссию, созданную прежним кабмином «Права и справедливости». При этом Туск хочет закрыть это дело, так как его ранее пытались сделать фигурантом, сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«У Туска мотивы совершенно личные. Вокруг расследования крушения Ту-154 в Польше уже давно сложилась тенденция, что все обвиняют друг друга. «Право и справедливость» пыталась представить эту трагедию как убийство, параллельно обвиняя Туска, что он что-то покрывает. Сейчас Туск пытается обвинить «Право и справедливость» в том, что они недостаточно активно действовали и сами передали этот вопрос на откуп России. Это был повод для взаимных обвинений, который Туск теперь устраняет», — уточнил он.

Несмотря на заявление о намерении отказаться от обвинений России, Варшава, скорее всего, не пойдет на публичное признание собственной голословности, по крайней мере на данный момент, сообщил «Известиям» завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Президентской академии Александр Михайленко.

«Думаю, что расследование поляков зашло в тупик, никакого «русского следа» они не обнаружили и не могли обнаружить, но в настоящее время признать это политически означало бы способствовать укреплению позиций России в мировом сообществе и особенно на коллективном Юге, а этого Запад старается не допускать», — считает Михайленко.

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Ход и следствие: Польша меняет подход к смоленской авиакатастрофе