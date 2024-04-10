Власти Орска ежегодно сокращали объем работы по содержанию дамбы

За два дня до прорыва дамбы в Орске — 3 апреля — управление ЖКХ городской администрации подписало акт о приеме работ по ее эксплуатации за март, выяснили «Известия». Претензий к качеству обслуживания объекта у чиновников не было. При этом, согласно отчету подрядчика, в течение марта, то есть в преддверии паводка, на дамбе работал лишь один самосвал (10 часов за весь месяц), один рабочий (105 часов) и один «специалист».

Эти работы стоили бюджету города всего лишь 76,6 тыс. рублей. При этом общая протяженность дамбы — более 20 км. Последний годовой контракт на эксплуатацию дамбы обошелся городскому бюджету в 1,6 млн рублей, хотя еще в 2018 году на эти цели тратилось 2,7 млн рублей.

Экономя деньги, администрация города сократила и объемы работ. Так, по контракту 2020 года визуальное наблюдение за дамбой в паводковый месяц апрель вели минимум четыре человека в течение 720 часов. В контракте 2024 года 20 км дамбы должны были осматривать всего два человека, а часы их работы уменьшились в 3,5 раза — до 207.

На исследование конструкции дамбы в 2020 году в период с мая по октябрь подрядчик должен был выделить 3942 часа, а в 2023 году — всего 990 часов, причем за 11 месяцев.

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Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы