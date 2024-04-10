Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами

Бизнес предложил ввести специальный механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С такой инициативой выступила «Деловая Россия». Дело в том, что вместе с ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств с ними, сказала руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов бизнес-объединения Екатерина Авдеева.

Законодательство РФ уже предусматривает досудебное урегулирование споров, однако специфика сферы интернет-торговли требует особого подхода, добавила она. Как отметила Екатерина Авдеева, эффективным инструментом может стать медиация — вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам конфликта найти решение.

В основном проблемы касаются продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), продолжила эксперт. Сейчас некоторые маркетплейсы злоупотребляют своим доминирующим положением, вводя в одностороннем порядке собственные правила, отметила она.

Наиболее распространенные типы претензий со стороны контрагентов маркетплейсов связаны с нарушением контракта, интеллектуальной собственностью и недобросовестной конкуренцией, подчеркнула представитель Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина.

По данным СПАРК на март, в отношении WB на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, поделилась Екатерина Авдеева. При этом завершенных насчитывается 3,6 тыс. С Ozon споров меньше — 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных.

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Добро по жалобам: бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами