Добро по жалобам: бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами

Бизнес попросил ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С такой инициативой выступила «Деловая Россия». Из-за резкого роста популярности онлайн-площадок подскочило и число арбитражных дел против них. Это повышает затраты времени и ресурсов у продавцов, а также усиливает нагрузку на судебную систему. Какое решение проблемы предлагают представители бизнеса — в материале «Известий».

Для чего нужно досудебное урегулирование споров с маркетплейсами

За последние два с половиной года товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — со 167 млрд до 1,2 трлн. Вместе с тем растет и число претензий потребителей и продавцов к онлайн-площадкам, многие из них завершаются судебными разбирательствами. Это создает повышенную нагрузку на правовую систему, поэтому необходимо создать механизм досудебного урегулирования споров в сфере интернет-торговли.

С таким предложением выступила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Как сказали «Известиям» в бизнес-объединении, инициативу выдвинули на профильных обсуждениях в Госдуме.

Законодательство уже предусматривает досудебное разрешение споров, однако специфика сферы онлайн-торговли требует особого подхода, считает Екатерина Авдеева. По ее словам, эффективным инструментом может стать медиация — вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам конфликта найти решение.

По большей части проблемы касаются продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подчеркнула Екатерина Авдеева. В РФ права потребителей законом достаточно защищены, чего нельзя сказать о контрагентах онлайн-площадок, добавила она.

— Сейчас некоторые маркетплейсы злоупотребляют своим доминирующим положением, вводя в одностороннем порядке собственные правила. Например, зачастую споры связаны с тем, что селлеры и владельцы ПВЗ не согласны с начислениями или штрафами, — рассказала Екатерина Авдеева.

По данным судебной статистики, становится все больше тех проблем, которые не получается решить во внесудебном порядке — компании вынуждены прибегать к более сложной и затратной процедуре, поделился глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В Минюсте на запрос «Известий» ответили, что в ведомство поступали проекты законов о регулировании деятельности маркетплейсов. Министерство направило свою позицию головному исполнителю, сказали там, но не уточнили, кому именно. При этом в июне прошлого года в Минпромторге сообщили, что отказались от идеи регулирования маркетплейсов. Как сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, участники рынка сами нашли компромисс.

Какие претензии возникают у покупателей и продавцов к онлайн-площадкам

По лидерам рынка статистика споров неравномерна, отметила Екатерина Авдеева. Так, согласно данным СПАРК на март, в отношении WB на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, поделилась она. При этом завершенных насчитывается 3,6 тыс.С Ozon споров меньше — 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных, добавила эксперт. А «СберМегаМаркет» выступает ответчиком всего по 32 искам, подчеркнула она.

На рост споров между предпринимателями и платформами влияет развитие малого и среднего бизнеса, сказали «Известиям» в Wildberries. Там добавили: с учетом масштаба компании число претензий, доходящих до суда, незначительно. При этом в WB считают полезными инициативы по созданию специального внесудебного механизма урегулирования конфликтов в онлайн-отношениях.

При торговле на маркетплейсах бизнес сталкивается с рядом проблем: например, площадка утилизирует партию товара и выставляет за это счет — хотя продавец хотел забрать его со склада обратно, продолжила Екатерина Авдеева. Или штрафует поставщика за якобы искусственное завышение рейтинга — без доказательств.

Что касается споров с покупателями, то практика показывает: маркетплейсы часто пытаются оградить себя регламентами, размещенными на сайте, несмотря на то, что закон о защите прав потребителей распространяется и на них, отметила Екатерина Авдеева.

Чаще всего споры покупателей с маркетплейсами касаются несоответствия товара описанию, задержки доставки, дефектных товаров, перечислила представитель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Екатерина Горшенина.

Вместе с тем, по ее словам, наиболее распространенные типы претензий со стороны контрагентов связаны с нарушением контракта, интеллектуальной собственностью и недобросовестной конкуренцией. Юрист отметила: в большинстве случаев ответственность несет именно маркетплейс.

Чем будет полезно досудебное разбирательство с маркетплейсами

Внедрение досудебного механизма разрешения споров с маркетплейсами будет полезно по множеству причин, считает Екатерина Горшенина из АЮР. Она перечислила:

— скорость и эффективность: механизм, как правило, быстрее и действеннее, чем судебные разбирательства, это может привести к снижению затрат для обеих сторон;

— конфиденциальность: досудебные разрешения споров часто непубличны, что может быть важно для предприятий, которые не хотят негативной огласки;

— сохранение отношений между сторонами, поскольку они сосредоточены на поиске взаимоприемлемого решения.

Очевидно, что судебная система и так перегружена, что приводит и к ошибкам, и к увеличению сроков рассмотрения дел, добавил сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов из Союза потребителей РФ. Досудебные механизмы могли бы положительно повлиять на ситуацию, полагает он.

Сейчас крупнейшие маркетплейсы могут самостоятельно разрешать споры, отметил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Однако, по его словам, часто ответ на претензию не устраивает партнера и тогда последний обращается в суд. Поэтому, как добавил эксперт, досудебный механизм повысит качество ответов на поступающие претензии.

Регулирование деятельности маркетплейсов также должно выражаться в дополнительных гарантиях предпринимателям как более экономически слабой стороне правоотношений, уверен Олег Павлов из «Общественной потребительской инициативы». Например, по его мнению, следует запретить частое и безосновательное изменение тарифов и комиссий, а также безусловное взыскание штрафов без возможности обжалования.

Кроме того, по мнению эксперта, нужно сократить сроки ответа на претензии продавцов и ПВЗ и сделать обязательным развернутое правовое обоснование принятых маркетплейсами решений.