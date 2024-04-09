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Умер заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков

На 58-м году жизни умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
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Фото: Росгосцирк
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Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе «Росгосцирка».

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — говорится в публикации компании.

Причину смерти не уточнили. Позже в «Росгосцирке» сообщили, что прощание с артистом пройдет 11 апреля в 12:00 в траурном зале «Ритуал» на Савеловском проезде, 10. Церемония отпевания в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище назначена в 13:00.

Клыков родился в сентябре 1966 года, в 1987-м окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша, при этом на последнем курсе учебного заведения был принят на работу акробатом в номер «Дамы и гусары». В 1998 году после стажировки в качестве дрессировщика создал собственный номер «Медведи-акробаты». Также он руководил номером «А, Ля Русс».

Также он принимал участие в 11-й и 12-й сериях третьего сезона сериала «Улица разбитых фонарей» в роли милиционера с обезьяной.

Помимо звания заслуженного артиста России у Клыкова есть орден «За службу России» и медаль «За веру и добро».

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