Умер заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков
Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе «Росгосцирка».
«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — говорится в публикации компании.
Причину смерти не уточнили. Позже в «Росгосцирке» сообщили, что прощание с артистом пройдет 11 апреля в 12:00 в траурном зале «Ритуал» на Савеловском проезде, 10. Церемония отпевания в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище назначена в 13:00.
Клыков родился в сентябре 1966 года, в 1987-м окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша, при этом на последнем курсе учебного заведения был принят на работу акробатом в номер «Дамы и гусары». В 1998 году после стажировки в качестве дрессировщика создал собственный номер «Медведи-акробаты». Также он руководил номером «А, Ля Русс».
Также он принимал участие в 11-й и 12-й сериях третьего сезона сериала «Улица разбитых фонарей» в роли милиционера с обезьяной.
Помимо звания заслуженного артиста России у Клыкова есть орден «За службу России» и медаль «За веру и добро».