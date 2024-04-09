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Эксперт не исключил отправку заключенных стран Европы на Украину вслед за США

Эксперт Сивков: Европа вслед за США может отправить своих заключенных на Украину
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Фото: REUTERS
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Если пополнение украинской армии за счет заключенных из США принесет успехи, то отправлять осужденных на Украину начнут Франция, Германия, Великобритания и другие европейские государства, тем самым освобождая свои тюрьмы. Таким мнением 9 апреля с «Известиями» поделился военный эксперт Константин Сивков.

Так он прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что американские частные военные компании вербуют в тюрьмах представителей наркокартелей для участия в украинском конфликте.

Эксперт обратил внимание, что американские тюрьмы в настоящее время переполнены — в них содержится порядка 2,5 млн заключенных.

«Я не исключаю, что, в случае если у них (США. — Ред.) этот эксперимент пройдет успешно, то начнет освобождать свои тюрьмы и Франция, и Германия, и Польша, и другие страны Европы, Великобритания. Но в первую очередь Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

По его словам, американские осужденные, вероятно, будут интегрированы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве отдельных подразделений. Таким образом США попытаются усилить украинскую армию и освободить свои тюрьмы.

«Первые несколько сотен, которые туда приедут, — это будет проба пера: удастся ли решить вопрос интеграции, не начнется ли там восстание с оружием против Вооруженных сил Украины, против американских кураторов», — сказал Сивков, отметив, что туда может быть отправлено намного больше заключенных.

Кроме того, военный эксперт указал, что международное право не регулирует вопросы такого рода участия в конфликте, поскольку в истории такого еще не было. Если эти заключенные не будут являться военнослужащими ВСУ, Россия будет рассматривать их как нонкомбатантов, а если они будут включены в состав украинской армии, то российская сторона будет применять нормы международного права по отношению к ним, добавил он.

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Колумбийские наемники ВСУ пожаловались на обман и разочаровались в конфликте на Украине

В СВР ранее в этот день сообщили, что попытка США получить преимущество для ВСУ за счет солдат из числа серийных убийц, наркоманов и насильников вызывает тревогу, однако она обречена на провал. По информации службы, завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируют забросить в зону боевых действий уже летом.

В начале марта Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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