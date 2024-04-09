Эксперт не исключил отправку заключенных стран Европы на Украину вслед за США

Если пополнение украинской армии за счет заключенных из США принесет успехи, то отправлять осужденных на Украину начнут Франция, Германия, Великобритания и другие европейские государства, тем самым освобождая свои тюрьмы. Таким мнением 9 апреля с «Известиями» поделился военный эксперт Константин Сивков.

Так он прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что американские частные военные компании вербуют в тюрьмах представителей наркокартелей для участия в украинском конфликте.

Эксперт обратил внимание, что американские тюрьмы в настоящее время переполнены — в них содержится порядка 2,5 млн заключенных.

«Я не исключаю, что, в случае если у них (США. — Ред.) этот эксперимент пройдет успешно, то начнет освобождать свои тюрьмы и Франция, и Германия, и Польша, и другие страны Европы, Великобритания. Но в первую очередь Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

По его словам, американские осужденные, вероятно, будут интегрированы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве отдельных подразделений. Таким образом США попытаются усилить украинскую армию и освободить свои тюрьмы.

«Первые несколько сотен, которые туда приедут, — это будет проба пера: удастся ли решить вопрос интеграции, не начнется ли там восстание с оружием против Вооруженных сил Украины, против американских кураторов», — сказал Сивков, отметив, что туда может быть отправлено намного больше заключенных.

Кроме того, военный эксперт указал, что международное право не регулирует вопросы такого рода участия в конфликте, поскольку в истории такого еще не было. Если эти заключенные не будут являться военнослужащими ВСУ, Россия будет рассматривать их как нонкомбатантов, а если они будут включены в состав украинской армии, то российская сторона будет применять нормы международного права по отношению к ним, добавил он.

В СВР ранее в этот день сообщили, что попытка США получить преимущество для ВСУ за счет солдат из числа серийных убийц, наркоманов и насильников вызывает тревогу, однако она обречена на провал. По информации службы, завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируют забросить в зону боевых действий уже летом.

В начале марта Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.