Психолог предложила варианты вопросов для собеседования

Психолог Анастасия Кардиакос рассказала во вторник, 9 апреля, какие вопросы стоит задавать для проведения качественного собеседования при приеме на работу.

По словам специалиста, можно задать вопросы по поводу семьи.

«Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — объяснила специалист в эфире «Радио 1».

Также стоит уточнить, как человек любит проводить свободное время — есть ли у него хобби и увлечения. Этот вопрос поможет понять, какие у человека жизненные ценности, а также выявить темперамент соискателя.

Психолог отметила, что вопрос про алкоголь стоит задать прямо, так как говоря о свободном времени, никто не станет уточнять, что любит выпить. Отдельно необходимо спросить о количестве, которое человек может позволить себе.

Кардиакос отметила, что необходимо задать и стандартные вопросы о предыдущем месте работы.

4 апреля сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 79% российских компаний готовы повышать зарплатные предложения, указанные в вакансиях. Аналитики рассказали «Известиям» о том, при каких условиях компании готовы на такие шаги.

Так, 64% работодателей отметили, что они указывают вилку заработной платы в вакансиях, тогда как 31% респондентов заявил, что это зависит от должности. 5% представителей бизнеса сначала интересуются желаемым доходом кандидата.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По ее словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.