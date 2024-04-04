Почти 80% компаний заявили о готовности повышать указанные в вакансии зарплаты

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 79% российских компаний готовы повышать зарплатные предложения, указанные в вакансиях. О том, при каких условиях компании готовы на это, аналитики рассказали «Известиям» 4 апреля.

Так, 64% работодателей отметили, что они указывают вилку заработной платы в вакансиях, тогда как 31% респондентов заявил, что это зависит от должности. 5% представителей бизнеса сначала интересуются желаемым доходом кандидата.

Самая популярная причина, по которой работодатели не указывают диапазон заработной платы, заключается в том, что они открыты для рассмотрения специалистов разного уровня — так ответили 88% работодателей. 47% участников опроса таким образом хотят расширить воронку кандидатов.

Еще 41% респондентов упомянул, что без зарплатного предложения удобнее анализировать текущие зарплатные ожидания на рынке. У 27% компаний оплата происходит за результат. Не хотят, чтобы зарплату знали конкуренты, 19% представителей бизнеса.

Также 16% работодателей поделились, что зарплата текущих сотрудников ниже, чем та, которую они готовы предложить новым специалистам, а 11% в качестве причины назвали низкую зарплатную вилку.

Большинство представителей бизнеса (58%) уточнили, что готовы повысить зарплатное предложение, если кандидат им подходит. Еще 49% опрошенных отметили, что на повышение могут повлиять уникальные навыки или опыт соискателя. Треть респондентов (33%) повысит зарплатное предложение, если будет такая возможность, а 19% выделили готовность соискателя взять на себя дополнительные обязанности.

Срочность поиска указали 16% участников опроса, а 15% респондентов повысят предложение, если кандидат хорошо показал себя на собеседовании, 11% отметили отсутствие других соискателей. В 2% организаций рассказали, что увеличат заработную плату сотруднику, который вернулся в компанию.

21% опрошенных не готов повышать зарплатное предложение кандидату, даже если он попросит.

Среди тех, кто не готов повышать зарплатные предложения, 71% отметил, что у них строго согласованный бюджет на позиции и его невозможно увеличить. 52% респондентов рассказали, что зарплата одинаковая у всех сотрудников, а 19% организаций не готовы вести переговоры о повышении заработной платы, так как у кандидатов завышенные зарплатные ожидания.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

1 апреля «Известия» писали со ссылкой на сервис «Работа.ру» об апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. В частности, в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн рублей. Столько же готовы платить руководителю рекламного отдела в Москве.