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11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В РФ отметят международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Ежегодно 11 апреля в России и других странах отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 2024 году памятная дата выпадает на четверг. «Известия» рассказывают, какие исторические события с ней связаны и как чтут память заключенных лагерей смерти.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в 2024 году — история

Концентрационные лагеря — это места массового заключения людей, куда отправляли по политическим, социальным, расовым, религиозным и другим признакам. Особое распространение они получили во время Второй мировой войны в Германии, а также на оккупированных фашистскими войсками территориях. Всего в годы войны действовало около 14 тыс. таких лагерей. Их узниками стали свыше 18 млн человек. Более 11 млн из них так и не вернулись домой.

Изначально заключенными лагерей становились сами немцы, выступавшие против гитлеровского режима, а также члены коммунистических партий. Однако по мере ужесточения политики Третьего рейха и усиления фашистской идеологии в концлагеря стали попадать представители других национальностей, а также военнопленные. Узники лагерей подвергались пыткам, их морили голодом, сжигали заживо, травили в газовых камерах, использовали как подопытных для медицинских экспериментов. Те, кому удавалось выжить, часто умирали от болезней, голода и истощения.

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В число наиболее известных концлагерей входил Бухенвальд, расположенный в восточной части Центральной Германии. Его узниками стали более 250 тыс, человек, около 56 тыс. из которых погибли. Среди заключенных были немецкие антифашисты, а также чешские, польские, французские, бельгийские и испанские пленные. После вторжения Германии на территорию СССР в концлагерь стали поступать советские военнослужащие и политработники. На их арестантскую форму помещали латинскую букву R в красном треугольнике. Красный треугольник указывал на политический статус заключенного, а буква R означала «русский».

Несмотря на ужасные условия, голод и жестокость надзирателей, узники Бухенвальда не желали сдаваться без боя. Под руководством немецкого коммуниста Вальтера Бартеля и советского пограничника Николая Симакова было сформированы подпольные группировки, которые на протяжении нескольких лет готовились к вооруженному восстанию.

В апреле 1945 года немецкие войска терпели поражение на всех направлениях фронта. В сторону Бухенвальда двигалась американская дивизия. Руководство лагеря приняло решение об эвакуации. Заключенные называли такие мероприятия «марши смерти», так как истощенных узников заставляли преодолевать огромные расстояния, в результате многие не доживали до конца маршрута. Однако подпольщики увидели в этом шанс на наступление. Они начали активно сопротивляться надзирателям, игнорируя приказы и саботируя вывоз пленных.

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Восстание в лагере смерти принесло свободу узникам

В ночь с 7 на 8 апреля поляк Гвидон Дамазин и русский Константин Леонов с помощью спрятанного в кинозале радиопередатчика отправили сообщение американским войскам. Сигнал был принят, узникам пообещали поддержку в ближайшее время.

К 10 апреля ситуация накалилась до предела, подпольщики решили действовать до прибытия подмоги. Они захватили вышки и помещения охраны, лагерь перешел под контроль заключенных. Днем 11 апреля на территорию Бухенвальда вошли американские военные, которые освободили оставшиеся участки лагеря. Впоследствии эта дата была признана Международным днем освобождения узников фашистских лагерей.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в 2024 году — мероприятия

В этот день по всему миру организуют памятные акции, посвященные жертвам нацистов и узникам концлагерей. Люди несут цветы к памятникам и мемориалам, в храмах проходят поминальные службы. В музеях и фондах устраивают встречи с заключенными лагерей и солдатами, участвовавшими в их освобождении. Наиболее масштабные мероприятия проходят в мемориальном комплексе, возведенном на месте Бухенвальда.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают Международный день памяти жертв фашизма.

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