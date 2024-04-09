В Новой Москве проводится проверка из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино Новомосковского округа столицы. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в публикации ведомства.

В проверке принимают участие сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в водоеме отобраны пробы.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в Липецкой области провели мероприятия против массового замора рыбы из-за кислородного голодания. Были пробурены сотни лунок, в которые заложили пористый природный материал, а также прорублены десятки майн. Как отметило издание GOROD48, опасность кислородного голодания для подводных обитателей существует на мелководных и слабопроточных водоемах, которые могут промерзать почти до дна.