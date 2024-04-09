СК: деньги на организацию терактов в РФ поступали через украинскую фирму Burisma

По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о причастности чиновников НАТО и США к финансированию терроризма. Было установлено, что денежные средства, поступавшие через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с США, использовались для организации терактов в России. Об этом 9 апреля сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В Burisma Holdings работал Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Он вошел в совет директоров украинской компании в 2014 году.

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — говорится в сообщении, размешенном в официальном Telegram-канале СК.

Также сообщалось о продолжении проверок источников поступления и дальнейшего движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов. Помимо этого, идет расследование причастности конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и частных организаций стран Запада.

Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Отмечалось, что обращение депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада. Депутаты также попросили привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые задействованы в финансировании терроризма, и проинформировать общественность об установленных фактах.