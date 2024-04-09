NYT предостерегла США от конфискации активов РФ

Американский законопроект о конфискации замороженных российских активов несет в себе риски и представляет опасность для экономики США, сообщает 9 апреля обозреватель газеты The New York Times (NYT) Кристофер Колдуэлл.

Акт конфискации активов РФ представляет опасность для американской экономики, поскольку другие страны начнут рассматривать его как «грабеж», что ослабит статус доллара как мировой резервной валюты, считает журналист.

При этом американская валюта, по мнению обозревателя, является «самым ценным стратегическим активом Соединенных Штатов», позволяющим Вашингтону осуществлять контроль над мировой экономикой.

«Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы и что они больше не могут доверять доллару как платежному средству, мы почувствуем боль от этих $34 трлн государственного долга так, как никогда раньше», — говорится в материале.

Если закон «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины» (REPO) будет принят, то конфискация активов, которая рассматривается в качестве крайней меры, может превратиться в стандартную операционную процедуру, наносящую ущерб американским интересам.

В результате любое иностранное правительство, против которого может выступить американский блок избирателей — в первую очередь Китай, — «дважды подумает», прежде чем размещать свои активы в США или у одного из их союзников по НАТО, отмечает Колдуэлл.

Ранее, 21 марта, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование Европейским союзом (ЕС) доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

13 марта Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что после завершения специальной военной операции Центральный банк России может подать в суд такое количество исков в сторону Euroclear, что бельгийский Центробанк будет вынужден изъять лицензию компании. Это приведет к глобальному финансовому кризису, уточнило издание.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы ЕС по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.