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Ковальчук указал на создание в РФ уникальной исследовательской инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России создается уникальная исследовательская инфраструктура, позволяющая вести научные работы на мировом уровне. Об этом сообщил 9 апреля президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Глава НИЦ подчеркнул, что такая инфраструктура необходима для того, чтобы делать «научную работу на лучшем уровне в мире, чтобы получать лучшие результаты, создавать лучшие технологии».

«Вот она у нас создается, она разработана, придумана, государство это поддержало, и президент [РФ Владимир Путин] принял решение выделить на это деньги, о чем вчера председатель правительства и сказал», — добавил Ковальчук в кулуарах заседания Клуба молодых ученых.

Соответствующие решения главы государства и правительства России демонстрируют интерес власти к науке и ее развитию в стране, резюмировал президент Курчатовского института.

Ранее в этот день в Московском дворце пионеров состоялось открытое заседание Клуба молодых ученых. Мероприятие объединило достигших серьезных результатов молодых ученых, представляющих свои первые исследования московских школьников и только начинающих погружаться в науку учеников. В рамках Клуба состоялись торжественное открытие X конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату», а также лекция президента НИЦ.

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19 марта глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что у иностранных специалистов наблюдается интерес к работе на российских установках мегасайенс. По словам министра, отечественная фундаментальная наука традиционно отличается обширной базой в кластере мегасайенс, что позволяет сохранять интерес зарубежных ученых.

В феврале российские научные центры подписали соглашение о создании консорциума с целью объединения усилий в развитии IT-инфраструктуры для реализации научных проектов мегасайенс. В состав консорциума вошли Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), а также Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН.

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