У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано во вторник, 9 апреля, у побережья Курильских островов, сообщается на сайте сахалинского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.

Землетрясение зарегистрировано в 20:56 (12:56 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 144 км от курильского острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 39 км.

При этом данных об ощутимости подземных толчков не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В конце марта сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 на Камчатке. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 344 км восточнее Петропавловска-Камчатского. На территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки также ощущались, их сила была до двух баллов. Обошлось без жертв и разрушений, угроза цунами не объявлялась.