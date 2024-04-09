В АКОРТ сообщили о снижении цен на ряд социально значимых продуктов в России

В марте текущего года среди социально значимых продуктов значительнее всего подешевел репчатый лук — розничная цена снизилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.

Также в годовом выражении подешевели: гречневая крупа — на 25%, картофель — 20%, пшено — на 18%, говядина на кости — на 4,7%, вермишель — на 1,7% и пшеничная мука — на 0,5%. В то же время, более чем на 30% подорожали куриные яйца, на 28% — куриное мясо (тушка бройлера) и сезонные яблоки. Однако в АКОРТ отметили, что цены на эти продукты в крупных торговых сетях на 15–25% ниже средних по стране цен, зафиксированных на конец марта Росстатом.

«Торговые сети — члены АКОРТ поддерживают потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары часть своей рентабельности, которая уже много лет не превышает 2–3%. Ритейлеры удерживают наценку на социально значимые товары на уровне ниже годовой инфляции, несмотря на рост издержек по всей товаропроводящей цепочке», — рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Он уточнил, что данные мониторинга ассоциации на конец I квартала 2024 года отражают влияние сезонного роста цен на плодоовощную продукцию, стабилизацию цен на куриные яйца и мясо и выравнивание ситуации с поставками и стоимостью репчатого лука. Эксперт объяснил, что высокая база прошлогодней цены на лук была обусловлена временными ограничениями на экспорт этого товара из Средней Азии.

Ранее, 19 марта, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал «Известиям», что в России наблюдается снижение цен на бананы. Он также отметил, что этот товар на протяжении последних четырех лет занимает первое место как в стоимостном, так и в натуральном объемах импорта фруктов в РФ.