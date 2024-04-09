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В АКОРТ сообщили о снижении цен на ряд социально значимых продуктов в России

АКОРТ: в России репчатый лук подешевел на 55%, а гречневая крупа — на 25%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В марте текущего года среди социально значимых продуктов значительнее всего подешевел репчатый лук — розничная цена снизилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.

Также в годовом выражении подешевели: гречневая крупа — на 25%, картофель — 20%, пшено — на 18%, говядина на кости — на 4,7%, вермишель — на 1,7% и пшеничная мука — на 0,5%. В то же время, более чем на 30% подорожали куриные яйца, на 28% — куриное мясо (тушка бройлера) и сезонные яблоки. Однако в АКОРТ отметили, что цены на эти продукты в крупных торговых сетях на 15–25% ниже средних по стране цен, зафиксированных на конец марта Росстатом.

«Торговые сети — члены АКОРТ поддерживают потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары часть своей рентабельности, которая уже много лет не превышает 2–3%. Ритейлеры удерживают наценку на социально значимые товары на уровне ниже годовой инфляции, несмотря на рост издержек по всей товаропроводящей цепочке», — рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Он уточнил, что данные мониторинга ассоциации на конец I квартала 2024 года отражают влияние сезонного роста цен на плодоовощную продукцию, стабилизацию цен на куриные яйца и мясо и выравнивание ситуации с поставками и стоимостью репчатого лука. Эксперт объяснил, что высокая база прошлогодней цены на лук была обусловлена временными ограничениями на экспорт этого товара из Средней Азии.

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Ранее, 19 марта, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал «Известиям», что в России наблюдается снижение цен на бананы. Он также отметил, что этот товар на протяжении последних четырех лет занимает первое место как в стоимостном, так и в натуральном объемах импорта фруктов в РФ.

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