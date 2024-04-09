Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России

Центральный Банк РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в I квартале предварительно составили 2–2,5%, заявила 9 апреля зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Мы видим сейчас уже, что рынок ипотеки постепенно начинает охлаждаться. И в первые три месяца этого года темпы роста оценочно составили где-то 2–2,5%. У нас пока нет точных цифр, потому что отчетность всегда приходит позже», — отметила она на форуме «Банки. Трансформация. Экономика 3.0».

При этом, по ее словам, темпы роста потребительского кредитования оказались чуть выше ожиданий и составят за I квартал предварительно 3%.

Ранее, 1 апреля, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%. Такую динамику он связал в том числе с мерами ЦБ по охлаждению рынка — ростом во второй половине года ключевой ставки, а затем и рыночных ставок.