Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году

Главной криптовалютой на криптовалютном рынке является биткоин (BTC) и в 2024 году, а также, возможно, частично в 2025-м, его стоимость продолжит расти. Об этом рассказал «Известиям» эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

По данным Coindesk, стоимость BTC поднялась выше $70 тыс.

«В текущем году не ожидается серьезного обвала его цены, но, когда рынок достигнет пика безумия, мании и жадности, как обычно бывает, цена биткоина, вероятно, снова резко снизится. Однако это произойдет скорее всего к 2025 году», — отметил он.

Эксперт также объяснил, что самым важным разделом криптовалют являются самостоятельные блокчейны — технологии шифрования и хранения данных.

«На них можно использовать смарт-контракты и создавать децентрализованные приложения, что делает их привлекательными для новых проектов и инвесторов. Поэтому стоит обратить внимание на этот сектор. Одной из ключевых криптовалют здесь является Ethereum», — уточнил эксперт.

Динамику стоимости этой криптовалюты он назвал отстающей по сравнению с биткоином. Однако при дальнейшем росте рынка Ethereum может стать одним из бенефициаров, и его цена может превысить отметку в $5 тыс., считает Голованов.

Кроме того, финансовый эксперт отметил экосистему Solana, которая стала привлекательной для активных инвесторов и спекулянтов из-за запуска мемкоинов — криптовалют, популярность которых связана с интернет-мемами, — и других проектов.

«Однако я бы рекомендовал обратить внимание не только на мемкоины, а на сильные проекты на базе Solana, такие как децентрализованная биржа Radium. Этот проект, хоть и скромно оцененный по сравнению с конкурентами, активно развивается, что может привести к его переоценке в ближайшее время», — добавил Голованов.

Также, по его мнению, недооцененной является экосистема Polygon с токеном Matic, который пока оценен дешевле своих конкурентов, однако может проявить себя в 2024 году.

«Помимо Ethereum и Solana, следует внимательно отслеживать другие блокчейны, где могут появиться новые интересные проекты и пользователи. Среди них можно выделить NEAR, Aptos (APT), Filecoin (FIL), Cosmos (Atom) и Flow. Эти проекты, как крупные единицы криптоэкономики, также могут успешно проявить себя в 2024 году», — сказал эксперт.

Голованов считает, что стоит обращать внимание не только на сами монеты, но и на проекты, которые развиваются на их базе, поскольку, когда на эти платформы приходят пользователи, их проекты могут переоцениваться.

«Трендом 2024 года, по моему мнению, будет перетекание денег между блокчейнами и протоколами, что может стать источником заработка, используя новые монеты или монеты самих блокчейнов и наблюдая за финансовыми потоками, как это уже произошло с Solana», — заключил Голованов.

Ранее, 8 апреля, глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме сообщила, что регулятор выступает за быстрое принятие норм для использования криптовалют во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.