Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах

Центральный Банк РФ выступает за быстрое принятие норм для использования криптовалют во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в рамках эксперимента. Об этом 8 апреля сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов. <...> Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты, <...> мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что нет», — заявила она в ходе заседания в Госдуме, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Набиуллина также отметила, что использование цифровых финансовых активов (ЦФА) при внешнеэкономических расчетах может происходить вне экспериментального поля, поскольку данный механизм более прозрачен.

Ранее, 22 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство совместно с ЦБ РФ договорились обсудить майнинг криптовалют, а также возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов. В то же время министр подчеркнул, что ведомства против свободного хождения криптовалют внутри страны, так как они неподконтрольны регулятору.

До этого, 16 февраля, источник, близкий к крупному бизнес-объединению, сообщил «Известиям», что Россия обсуждает использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для торговых расчетов со странами Африки и Мьянмой. По его словам, в документе кабмина ответственными за подготовку изменений указаны Минфин, Банк России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.