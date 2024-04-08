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Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах

Набиуллина призвала провести эксперимент по применению криптовалют в ВЭД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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Центральный Банк РФ выступает за быстрое принятие норм для использования криптовалют во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в рамках эксперимента. Об этом 8 апреля сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов. <...> Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты, <...> мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что нет», — заявила она в ходе заседания в Госдуме, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Набиуллина также отметила, что использование цифровых финансовых активов (ЦФА) при внешнеэкономических расчетах может происходить вне экспериментального поля, поскольку данный механизм более прозрачен.

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Ранее, 22 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство совместно с ЦБ РФ договорились обсудить майнинг криптовалют, а также возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов. В то же время министр подчеркнул, что ведомства против свободного хождения криптовалют внутри страны, так как они неподконтрольны регулятору.

До этого, 16 февраля, источник, близкий к крупному бизнес-объединению, сообщил «Известиям», что Россия обсуждает использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для торговых расчетов со странами Африки и Мьянмой. По его словам, в документе кабмина ответственными за подготовку изменений указаны Минфин, Банк России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

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