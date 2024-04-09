Поездка будет долгой

Украинская оборона трещит по швам. Западная пресса вовсю обсуждает военно-политический тупик, в котором оказался Киев, и предрекает режиму Владимира Зеленского стратегическое поражение уже в нынешнем году. Попытки отдельных политиков типа Эммануэля Макрона в отчаянии спасти подопечных через вброс идеи об отправке европейских войск в зону конфликта не встречают поддержки у большинства союзников. В то же время не находит понимания у европейцев и идея американских республиканцев выделить Украине вожделенную помощь с использованием замороженных активов россиян: оставшиеся прагматики Старого Света прекрасно понимают, какими будут возможные последствия такого прецедента для ЕС и еврозоны. Ситуация для антироссийской коалиции выглядит если не патовой, то крайне тяжелой.

Повод для оптимизма? Возможно, но для оптимизма очень осторожного. В нашей стране, к сожалению, есть определенный процент мечтателей, которые искренне надеются на скорое возвращение в 2021 год. Мол, вот-вот попятятся назад знакомые бренды, откроются границы, американо-европейские делегации как ни в чем не бывало начнут разгуливать по московским гостиным, а события последних двух лет канут в Лету — осталось лишь дождаться момента, когда Запад осознает свою ошибку. Придется расстроить этих прекраснодушных соотечественников: не осознает. Геополитические оппоненты взялись за нас всерьез, и гибридная война надолго. Как и предыдущая, холодная, она может продлиться четыре десятилетия. И если наша победа на украинском направлении даст передышку, то лишь перед новыми раундами противоборства.

Уже очевидны следующие точки напряжения. В Молдавии русофобские силы, ведущие всё более очевидную линию на дискриминацию русского языка и разрыв всех двусторонних связей с нашей страной, готовят почву для силового решения приднестровского и гагаузского вопросов. Команда Майи Санду, получившей власть исключительно благодаря протекции Вашингтона, стремится перещеголять Киев по части раздувания антироссийской истерии, прекрасно понимая, что удержать свои шаткие позиции она сможет лишь в условиях острого внешнеполитического кризиса. Не стоит удивляться, если западные кураторы заставят молдаван отказаться от военного нейтралитета и встать на путь интеграции в НАТО, а возможно — и дадут зеленый свет на объединение с Румынией, мечту о котором десятилетиями лелеют местные националисты.

Несложно представить, к каким катастрофическим последствиям для молодой республики — вплоть до дезинтеграции и утраты государственности — может привести подобный поворот событий. Нечто похожее наблюдается и в Армении, где Вашингтон и Брюссель уже вынудили правительство Никола Пашиняна пожертвовать Нагорным Карабахом ради новых авантюрных сюжетов западных опекунов (после того, как Грузия и Азербайджан не оправдали надежд и сохранили субъектность). Теперь Ереван активно превращают в форпост борьбы с влиянием Москвы с ежедневными провокациями и риторикой официальных лиц в прибалтийском стиле. Запад понимает, что Россия не смирится с попытками вытеснить ее из стратегически важного региона, но делает всё возможное, дабы раздуть огонь вражды между двумя братскими народами.

Едва ли на двух этих направлениях нам стоит ждать повторения событий по украинскому сценарию: логика гибридной войны подразумевает максимальную изощренность усилий наших противников в каждом новом случае. Кишинев и Ереван должны четко понимать, что умиротворить стоящие за этими событиями силы так просто не получится. Не хотелось бы, чтобы они стали заложниками безумных решений, принятых в высоких кабинетах Вашингтона и Брюсселя.

Нас ждет еще немало столкновений — на Балканах, где продолжается борьба вокруг Сербии, Черногории и Республики Сербской; в Центральной Азии, где американские дипломаты вовсю (пока что безуспешно, но упорно) обрабатывают Казахстан и другие республики; в Африке и на Ближнем Востоке. Мы вступили в новую эпоху, к концу которой подойдем со щитом или на щите. Любые попытки сдать назад будут восприняты западными противниками как слабость и повод для максимального давления — вплоть до очередных попыток дезинтегрировать наше государство. Глобальная геополитическая игра лишь вступает в острую фазу, и до окончания конфронтации придется пройти через немало приливов радости и острых разочарований, потерь и приобретений, моментов истины и периодов выжидания. Необходимо сосредоточиться и пристегнуть ремни безопасности. Эта поездка будет долгой, но при должном настрое неизбежно приведет к достижению всех поставленных целей.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД РФ

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