Путин освободил Агасандяна от обязанностей постпреда РФ при ОДКБ

Президент России Владимир Путин освободил Микаэла Агасандяна от обязанностей постоянного и полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это следует из указа главы государства, опубликованного 9 апреля на официальном портале правовой информации.

Другим указом на должность назначен посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев.

Указы вступили в силу со дня подписания.

Накануне указом президента военным прокурором Московского военного округа был назначен генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов. До этого он занимал пост военного прокурора Центрального военного округа.