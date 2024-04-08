Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Военным прокурором Московского военного округа назначен Андрей Попов. Соответствующий указ в понедельник, 8 апреля, подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
До этого Попов занимал пост военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) с 17 февраля 2022 года.
26 февраля 2024 года Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что это сделано из-за угроз в связи с расширением НАТО.