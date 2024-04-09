Минздрав Белоруссии запретил продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»

Продажу четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди» российского производителя «Орими» запретили в Белоруссии из-за обнаружения плесени. Об этом 9 апреля сообщил минздрав страны в своем Telegram-канале.

Согласно постановлению замминистра ведомства, причиной изъятия продукции из продажи стало несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности — в частности, обнаружения в чаях превышенного содержания плесени.

«Обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время ООО «Орими», что также выпускает Greenfield, Tess и Jardin, проводится ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств стабильности процессов производства, хранения, транспортировки и контроля безопасности продукции.

В феврале правительство РФ попросили проконтролировать приготовление шаурмы в связи с большим количеством отравлений этим продуктом. Сообщалось, что риск распространения сальмонеллы и прочих патогенных (болезнетворных, заразных) микроорганизмов возникает в случае несоблюдения температурного режима. Хозяйствующие субъекты, не соблюдающие требования по термической обработке мясных продуктов, должны исключать соответствующее блюдо из меню или подлежать закрытию.