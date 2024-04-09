Рабочий погиб во время валки деревьев в Башкортостане
Рабочий получил смертельные травмы во время валки леса в Башкортостане. Проверку по факту несчастного случая проводит Гострудинспекция.
Инцидент произошел 6 апреля на территории Белебеевского района. По данным сайта «МедиаКорСеть», на 42-летнего бригадира рухнуло дерево. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в районную больницу, где он скончался в тот же день.
В ходе проверки будут установлены точные обстоятельства происшествия.
1 апреля еще одно происшествие было зарегистрировано в Илишевском районе. Рабочий упал с высоты при строительстве моста. Плотник скончался на месте.