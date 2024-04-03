Рабочий погиб при строительстве моста в Башкортостане
В Башкортостане проводится проверка по факту гибели рабочего в Илишевском районе. Мужчина упал при строительстве моста.
Инцидент произошел 1 апреля на объекте реконструкции и строительства дороги М-7. По данным «МедиаКорСеть», плотник сорвался с высоты, от полученных травм он скончался на месте.
В обстоятельствах трагического инцидента разбираются эксперты Гострудинспекции.
В Новотроицке (Оренбургская область) 21 марта рабочего придавило металлической балкой во время уборки на территории цеха предприятия. От полученной травмы 34-летний мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.