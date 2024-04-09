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Эксперт рассказала о способах уберечь ребенка от интернет-зависимости

Тимофеева: ребенок перенимает привычку родителей постоянно «зависать» в смартфоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Основатель детского клуба «Умничка» и одноименной бизнес-школы Софья Тимофеева 9 апреля рассказала «Известиям», как родителям уберечь своего ребенка от интернет-зависимости.

«Стоит начать не с гаджетов, а с семейных ценностей. Каждый ребенок — подрастающее поколение, семья задает ему основной вектор развития. Следовательно, родителям важно понять, какие именно качества и стремления они хотят заложить в своего малыша. Увлечение спортом, любовь к книгам или искусству, умение мастерить или вкусно готовить — к чему будет стремиться ваш ребенок? Ответ на этот вопрос становится фундаментом для организации времени ребенка. Исходя из этого, можно выбирать кружки, секции, варианты досуга и совместные активности. И если деятельность ребенка организована в соответствии с его интересами и ценностями семьи, то обычно гаджеты органично вписываются в график и являются лишь частью насыщенной жизни», — сказала она.

Эксперт указала на то, что в компьютерной игре достаточно пройти уровень — и ты уже победитель. А чтобы добиться результата в какой-либо реальной деятельности, нужно прикладывать усилия, проявлять терпение, которого не всегда хватает, особенно на начальном этапе. Тогда и появляется соблазн уйти в мир виртуальный, где всё получается быстро и легко.

«Поэтому, когда ребенок начинает чем-то заниматься, ему так необходимы поддержка родителей, похвала и содействие, чтобы устоять перед трудностями и не выбрать экран вместо реальных достижений», — подчеркнула Тимофеева.

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По словам специалиста, ребенок перенимает паттерны поведения у взрослых. Можно бесконечно рассуждать о вреде гаджетов, но если мама и папа часто «сидят» в телефоне, то ребенок, конечно, быстрее воспримет наглядный пример вместо любых слов, отметила она.

«А почему вам можно, а мне нет? Если у ребенка перед глазами родители, получающие удовольствие от общения, прогулок, хобби или просто семейного ужина, то это будет большим стимулом искать свой интерес в чем-то реальном, а не в телефоне. Родителям стоит учить ребенка испытывать и понимать положительные эмоции, расслабляться и получать удовольствие в настоящем мире. Обязательно участвовать в жизни малыша и быть ему примером. Способов очень много», — сказала собеседница издания.

Иногда желание «убежать» в гаджет говорит о внутренних переживаниях ребенка, заявила Тимофеева. Эмоциональная близость с родителями до момента взросления имеет для детей большое значение. Важно внимательно воспринимать их чувства, обсуждать, разговаривать и делиться своими. Это способствует укреплению отношений и защищает от возможной зависимости от интернета и воздействия со стороны посторонних людей через социальные сети, заключила она.

4 марта глазной хирург Йорн Йоргенсен заявил о скорой «эпидемии близорукости» среди молодежи из-за гаджетов. По его словам, в Великобритании за последние 30 лет уровень роста близорукости у подростков и молодежи вырос на 46%. Доктор отметил, что это связано с тем, что в период полового созревания дети недостаточно времени проводят на улице в дневное время, предпочитая гаджеты, из-за этого они не получают достаточного количества дофамина, и зрение ухудшается.

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