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Москва усомнилась в соблюдении Киевом Венской конвенции по дипсобственности

МИД: Москва ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Москва считает, что нельзя быть абсолютно уверенным в том, что украинская сторона будет соблюдать в отношении дипсобственности РФ положения Венской конвенции, заявили 9 апреля в российском МИДе.

МИД РФ напомнил, что, в ст. 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года закреплено, что в случае разрыва дипломатических отношений между двумя странами государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами.

«К сожалению, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Киев будет неукоснительно придерживаться этого принципа», — ответили на соответствующий вопрос «РИА Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что в текущих условиях остается рассчитывать на то, что Украина, которая позиционирует себя в качестве ответственного члена мирового сообщества, будет соблюдать свои международные обязательства. При этом там добавили, что «никто не отменял принцип взаимности, который является одним из ключевых в дипломатической практике».

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В феврале Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это является адекватной ответной мерой на враждебные действия, основанной на принципе взаимности. Она добавила, что Киев проинформирован о данном решении.

В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что киевский горсовет разорвал договор об аренде земельного участка, на котором было расположено здание посольства России. Горсовет обратился к кабмину Украины по поводу возвращения имущества дипучреждения в собственность государства. Расторгнуть договор об аренде участка предложила партия «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Тогда же в Кремле пообещали Киеву ответить на разрыв договора аренды с посольством РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва примет соответствующие меры.

Посольство России на Украине работало с августа 1992 года. 24 февраля 2022-го, с началом проведения российской спецоперации по защите Донбасса, украинская сторона разорвала дипломатические отношения с РФ.

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