Диетолог призвала не садиться на диету весной

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала не садиться на диету весной из-за увеличения потребностей организма в этот период.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 9 апреля, специалист отметила, что весной главное — хорошо питаться, потому что потребности организма увеличиваются кратно, в связи с чем питание должно быть разнообразным.

В частности, в рационе должны присутствовать источники белка растительного и животного происхождения.

Помимо этого, должны быть источники простых и сложных углеводов, полезные жиры, которые приносят в организм витамины А и Е, необходимые для поддержания иммунитета. Диетолог подчеркнула, что «жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии».

8 апреля главный внештатный специалист по гинекологии депздрава Москвы Вера Коренная предупредила, что при резком снижении веса или анорексии у женщин может прекратиться менструация и не вернуться после набора веса. По ее словам, от экстремальных диет и стремительного похудения страдают эндокринная и репродуктивная системы, сообщает телеканал «360».

В тот же день старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова рассказала, как сбросить вес без «марафонов похудения». По ее словам, подход должен быть постепенным, с достижимыми целями, а диета — сбалансированной. Следует следить за размером порций, избегать в рационе продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли, а стоит заменить напитки с сахаром обычной водой, пишет RT.

6 апреля сайт aif.ru со ссылкой на диетолога Аманду Эйвери писал, что умение справляться с разовыми срывами имеет решающее значение для долгосрочного успеха в снижении веса. По ее словам, «неудача — это часть вашего пути к похудению, может помочь вам не сойти с рельсов окончательно».

В октябре врач-диетолог Ирина Мансурова посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин, а полноценно питаться три раза в день. Она пояснила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества. Если же отказываться от обеда и ужина, это грозит гормональным сбоем, усугублением имеющихся заболеваний и депрессией, отмечает НСН.