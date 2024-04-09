Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Оренбургской области из-за наводнения эвакуировали 6,4 тыс. человек
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Мир
Минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль по 54 позициям товаров
Общество
В Курганскую область для ликвидации паводка отправились 50 спасателей из ЯНАО
Мир
В МИД Китая выразили надежду на скорейшее прекращение огня на Украине
Общество
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Мир
На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Львовской области
Армия
Десантно-штурмовые бригады сухопутных войск получат БМП-3
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
МИД назвал абсурдными обвинения Кишинева в адрес Москвы
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Общество
Росавиация дала рекомендации аэропортам по обслуживанию участников СВО
Авто
Дорожные камеры начали фиксировать стоянку на «островках»

Диетолог призвала не садиться на диету весной

Диетолог Королева: садиться на диету весной не стоит из-за потребностей организма
0
Фото: TASS/dpa/Lino Mirgeler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала не садиться на диету весной из-за увеличения потребностей организма в этот период.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 9 апреля, специалист отметила, что весной главное — хорошо питаться, потому что потребности организма увеличиваются кратно, в связи с чем питание должно быть разнообразным.

В частности, в рационе должны присутствовать источники белка растительного и животного происхождения.

Помимо этого, должны быть источники простых и сложных углеводов, полезные жиры, которые приносят в организм витамины А и Е, необходимые для поддержания иммунитета. Диетолог подчеркнула, что «жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии».

На сегодня хватит: в чем польза и вред интервального голодания
Ученые обнаружили, что питание по графику увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

8 апреля главный внештатный специалист по гинекологии депздрава Москвы Вера Коренная предупредила, что при резком снижении веса или анорексии у женщин может прекратиться менструация и не вернуться после набора веса. По ее словам, от экстремальных диет и стремительного похудения страдают эндокринная и репродуктивная системы, сообщает телеканал «360».

В тот же день старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова рассказала, как сбросить вес без «марафонов похудения». По ее словам, подход должен быть постепенным, с достижимыми целями, а диета — сбалансированной. Следует следить за размером порций, избегать в рационе продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли, а стоит заменить напитки с сахаром обычной водой, пишет RT.

6 апреля сайт aif.ru со ссылкой на диетолога Аманду Эйвери писал, что умение справляться с разовыми срывами имеет решающее значение для долгосрочного успеха в снижении веса. По ее словам, «неудача — это часть вашего пути к похудению, может помочь вам не сойти с рельсов окончательно».

В октябре врач-диетолог Ирина Мансурова посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин, а полноценно питаться три раза в день. Она пояснила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества. Если же отказываться от обеда и ужина, это грозит гормональным сбоем, усугублением имеющихся заболеваний и депрессией, отмечает НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024