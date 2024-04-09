Пожар в частном жилом доме в Воскресенске полностью потушили
Пожарные полностью потушили возгорание в частном жилом доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России во вторник, 9 апреля.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
ЧП произошло в ночь на 9 апреля в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 150 кв. м, пишет РИАМО. В ликвидации пожара были задействованы 39 специалистов и 14 единиц техники.
В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По данным МЧС, в частном доме жили восемь человек, в том числе шестеро детей, уточняет сайт kp.ru. Известно, что выжили дети 11 и 13 лет. По предварительным данным, их спасли соседи, пишет НСН.