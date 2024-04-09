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Звездная корона: как выглядело солнечное затмение

Луна полностью закрыла собой солнечный диск
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Lac-Megantic, Pq, Canada: The moon covers the sun during a total solar eclipse, as seen from Lac-Megantic, Que., on Monday, April 8, 2024
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Philippe Moussette
Первое солнечное затмение 2024 года произошло 8 апреля. Небесное шоу, при котором Солнце полностью скрылось за своим спутником, открылось жителям Мексики, США, Канады, а также некоторых частей Западной Европы. На близлежащих к этим регионам территориях затмение было частичным. О том, как ждали затмение в разных странах мира и как оно выглядело в телескопах, — в галерее "Известий".
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Solar prominences are seen during a total solar eclipse in Dallas, Texas, U.S., April 8, 2024
Фото: REUTERS/NASA/Keegan Barber

Солнечные протуберанцы видны во время полного затмения в Далласе, штат Техас, США

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People look at the sky at Saluki Stadium during the total solar eclipse in Carbondale, Illinois
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Люди смотрят на небо на стадионе Saluki во время полного солнечного затмения в Карбондейле, штат Иллинойс

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A woman prepares equipment to observe the sun at the Malecon, one day ahead of a total solar eclipse in Mazatlan, Mexico April 7, 2024
Фото: REUTERS/Henry Romero

Женщина готовит оборудование для наблюдения за солнцем за день до полного затмения в Масатлане, Мексика

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A partial solar eclipse is seen from Mazatlan, Mexico April 8, 2024
Фото: REUTERS/Henry Romero

В Масатлане можно было увидеть частичное солнечное затмение

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Police officers use a pair of special protective glasses to observe the solar eclipse, in Torreon, state of Coahuila, Mexico April 8, 2024
Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Полицейские используют специальные защитные очки, чтобы наблюдать солнечное затмение в Торреоне, штат Коауила, Мексика.

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Spectators watch the total solar eclipse at Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis, Indiana, U.S. April 8, 2024
Фото: REUTERS/USA Today Network/Mykal McEldowney

Зрители наблюдают за полным солнечным затмением на автодроме Индианаполиса, США

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man shows the solar eclipse projected on paper from a telescope, in Mazatlan, Mexico April 8, 2024
Фото: REUTERS/Henry Romero

Мальчик показывает диск солнца, спроецированное на бумагу телескопом, Масатлан, Мексика

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A child dressed as an astronaut waits to observe the solar eclipse, in Torreon, state of Coahuila, Mexico April 8, 2024
Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Ребенок, одетый как космонавт, ожидает начало затмения в Торреоне, штат Коауила

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Some of the 309 people gathered to break the Guinness World Record for the largest group of people dressed as the sun pose while boarding a sightseeing boat, before the total solar eclipse in Niagara Falls, Ontario, Canada April 8, 2024
Фото: REUTERS/Kyaw Soe Oo

309 человек собрались, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюмы Солнца. На фото — некоторые из них ожидают отправки на катере у Ниагарского водопада, Онтарио, Канада

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A view of a partial solar eclipse as seen from Niagara Falls, New York, U.S. April 8, 2024
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Вид на частичное солнечное затмение с другой стороны Ниагарского водопада, Нью-Йорк, США

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People gather on the observation deck of Edge at Hudson Yards before a partial solar eclipse in New York City, New York, U.S., April 8, 2024
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Люди собираются на смотровой площадке Эджа в Хадсон-Ярдс перед частичным солнечным затмением в Нью-Йорке

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