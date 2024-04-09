Звездная корона: как выглядело солнечное затмение
Солнечные протуберанцы видны во время полного затмения в Далласе, штат Техас, США
Люди смотрят на небо на стадионе Saluki во время полного солнечного затмения в Карбондейле, штат Иллинойс
Женщина готовит оборудование для наблюдения за солнцем за день до полного затмения в Масатлане, Мексика
В Масатлане можно было увидеть частичное солнечное затмение
Полицейские используют специальные защитные очки, чтобы наблюдать солнечное затмение в Торреоне, штат Коауила, Мексика.
Зрители наблюдают за полным солнечным затмением на автодроме Индианаполиса, США
Мальчик показывает диск солнца, спроецированное на бумагу телескопом, Масатлан, Мексика
Ребенок, одетый как космонавт, ожидает начало затмения в Торреоне, штат Коауила
309 человек собрались, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюмы Солнца. На фото — некоторые из них ожидают отправки на катере у Ниагарского водопада, Онтарио, Канада
Вид на частичное солнечное затмение с другой стороны Ниагарского водопада, Нью-Йорк, США
Люди собираются на смотровой площадке Эджа в Хадсон-Ярдс перед частичным солнечным затмением в Нью-Йорке