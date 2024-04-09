Звездная корона: как выглядело солнечное затмение

Первое солнечное затмение 2024 года произошло 8 апреля. Небесное шоу, при котором Солнце полностью скрылось за своим спутником, открылось жителям Мексики, США, Канады, а также некоторых частей Западной Европы. На близлежащих к этим регионам территориях затмение было частичным. О том, как ждали затмение в разных странах мира и как оно выглядело в телескопах, — в галерее "Известий".