События недели в фотографиях: взрыв Starship, затмение Солнца и кинофестиваль в Москве

20 апреля состоялся очередной день забастовок во Франции, поводом для которых стала принятая в обход парламента пенсионная реформа. Профсоюзы объявили его «днем гнева железнодорожников», по всей стране наблюдались сбои в работе общественного транспорта. Что еще важного произошло за последние дни — в фотогалерее «Известий»