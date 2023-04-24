События недели в фотографиях: взрыв Starship, затмение Солнца и кинофестиваль в Москве

20 апреля состоялся очередной день забастовок во Франции, поводом для которых стала принятая в обход парламента пенсионная реформа. Профсоюзы объявили его «днем гнева железнодорожников», по всей стране наблюдались сбои в работе общественного транспорта. Что еще важного произошло за последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В Москве 20 апреля стартовал 45-й юбилейный Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке — актриса Настасья Самбурская
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Московской соборной мечети 21 апреля отметили Ураза-байрам
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Фото: REUTERS/Stringer
В Судане продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования, которые начались 15 апреля. Жертвами конфликта уже стали сотни человек, счет пострадавших идет на тысячи. Из страны начали массово эвакуировать иностранцев
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Фото: REUTERS/Telegram/Mayor of Belgorod City Valentin Demidov
В Белгороде 20 апреля около 22:15 прогремел взрыв: при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате были повреждены жилые дома, обошлось без жертв, пострадали три женщины
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Фото: REUTERS/Monika Malla
В Катманду 20 апреля, в День матери, прошли паломничества и ритуальные омовения в память об усопших
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
20 апреля американская компания SpaceX с площадки Бока-Чика запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Спустя четыре минуты Starship взорвался, набрав высоту 38 км
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
20 апреля мир наблюдал за гибридным солнечным затмением
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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
На площади Республики в Ереване 23 апреля прошло факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян в Османской Турции
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
В Мариуполе проходит обкатка трамваев по восстановленному маршруту. 1 мая состоится его торжественное открытие, приуроченное к 90-летию мариупольского трамвая. По всей длине проложена новая контактная сеть вместе с подвеской, заменены участки разбитых боевыми действиями рельсов, установлены новые опоры контактной сети. Также из Санкт-Петербурга прибыли новые силовые подстанции питания линии трамвая
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