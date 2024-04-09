Руководитель компании по нейросетям вживил в себя три чипа
Руководитель компании Neurotech Аурум Кеттунен на собственном примере решил доказать, что искусственный интеллект (ИИ) способен помогать человеку и вести большую часть его жизненных процессов с позитивной стороны. В разговоре с «Известиями» он рассказал, что вживил в себя три чипа.
«В один из периодов, когда мы обговаривали дальнейшие действия, появилась идея чипирования. В первом чипе визитка Кеттунена, во втором — ключ от офисных пространств компании, в третьем — банковский имплант», — поделился Кеттунен.
«Мы тестируем некоторые технологии на себе, чтобы исследовать, как это может развиваться в обществе в первую очередь», — добавил он.
По его словам, вживление чипа — это простейшая процедура, которая занимает буквально несколько минут. Также мужчина отметил, что процедура является абсолютно безопасной. Справиться с этим может даже «самый простой медицинский персонал, связанный с подобными операциями».
Однако, технологии двигаются дальше, и нет необходимости в нескольких чипах, указал мужчина, достаточно оптимизировать технологию до одного, который будет совмещать в себе весь функционал.
«Это чертовски удобно», — резюмировал Кеттунен.
Ранее, 13 марта, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.
В января сообщалось, что первому человеку вживили имплант от компании Neuralink Илона Маска. Устройство предназначено для управления смартфоном.