Минобороны сообщило об уничтожении украинской ракеты «Нептун» над Черным морем
Над акваторией Черного моря была уничтожена ракета «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемая для уничтожения кораблей. Об этом 9 апреля сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее, 1 апреля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Черного моря.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.