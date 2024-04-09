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В МИД РФ сообщили о готовящихся авиабазах для способных нести ядерное оружие F-16

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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby
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В Восточной Европе для размещения истребителей F-16, способных нести тактическое ядерное оружие, готовятся авиабазы. Об этом 9 апреля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Для поражения объектов на территории России режим (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского получил от Великобритании и Франции управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, от США — оперативно-тактические ракеты ATACMS», — указал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Полищук, сейчас на повестке дня у стран Запада находится передача многофункциональных истребителей F-16, которые способны нести тактическое ядерное оружие.

Помимо этого, по словам Полищука, в настоящее время обсуждаются также и перспективы поставок немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Ранее, 5 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин 28 марта прокомментировал вопрос о поставках F-16 на Украину западными странами. Он выразил мнение, что истребители не смогут поменять ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетами будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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