В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели

Система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией сработала в Севастополе. Об этом 9 апреля заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышно в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он.

По словам губернатора, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В настоящий момент в городе всё спокойно, заявил Развожаев.

В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов в Telegram-канале призвал жителей города не реагировать на провокации в связи с распространяющимися в Сети публикациями о громких звуках над регионом.

Ранее, 24 марта, Развожаев сообщил, что в результате воздушной атаки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Севастополе погиб 65-летний мужчина, еще четыре человека пострадали: 18-летний молодой человек, местные жители 1989 и 1991 годов рождения, а также женщина 1957 года рождения. Кроме того, в результате действий ВСУ пострадал ребенок ― у него осколочное ранение. Также осколочное ранение в руку получила и женщина.

ВСУ пытаются наносить удары по внешним территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в отношениях из-за обстрелов со стороны украинских военных.