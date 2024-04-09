Канада не смогла заместить российский газ в Европе

Оттава не воспользовалась возможностью замещения российского газа на европейском рынке, среди прочего, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, сообщили «Известиям» в посольстве России в Канаде.

«В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки», — отметили в российской дипмиссии.

Сейчас Оттава ищет альтернативы, одной из которых может стать поставка зеленого водорода. Впрочем, в российским посольстве в Канаде отмечают, что подобные планы не способны стать действенной альтернативой стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу.

«Наглядный пример — планы по строительству дорогостоящего завода по производству зеленого водорода в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с прицелом на его экспорт в Германию через Атлантику. Говорить о том, что это якобы замена надежным, стабильным, экологически безопасным и выгодным поставкам российского природного газа, просто смешно», — сказали в посольстве.

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Последний газ: Канада не смогла заменить российское топливо в Европе