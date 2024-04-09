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Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле
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Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти РФ будут заранее уведомлять страны ЕАЭС о планируемых ограничениях во взаимной торговле. В частности, нужно будет своевременно предупреждать госорганы союзников и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Об этом говорится в проекте постановления Минэка (есть у «Известий»).

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Согласно изменениям, министерство будет направлять материалы о вводимых ограничениях в комиссию в течение пяти рабочих дней после их подготовки или поступления в ведомство. После РФ предложит партнерам провести консультации, результаты которых должны быть включены в нормативный документ.

В исключительных случаях участники ЕАЭС могут вводить ограничения во взаимной торговле — например, если это связано с защитой жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды, национальной обороной и безопасностью, сказали «Известиям» в Минэке.

Чтобы минимизировать негативное влияние ограничений на торговлю, в этом году внесены поправки в договор ЕАЭС о взаимном информировании членов союза, напомнили в ведомстве. Там добавили, что в РФ при этом дополнительно прорабатывается возможность предупреждать партнеров на этапе подготовки соответствующих документов.

Как объяснили в министерстве, сейчас некорректно говорить о планируемых в будущем ограничениях — потому что они, как правило, вводятся в качестве экстренной меры в исключительных случаях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ввозить в курс дела: РФ предупредит страны ЕАЭС об ограничениях в торговле

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